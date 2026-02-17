Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Барнаулец проник в незапертую квартиру и потребовал у ребенка деньги на выпивку

Житель Барнаула, зашедший в незапертую квартиру, напугал ребенка и получил срок
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле пьяный мужчина незаконно проник в квартиру, где спал ребенок, и получил более трех лет колонии. Об этом сообщило Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Родители, уходя из дома, попросили дочь запереть дверь, но девочка не услышала просьбу, легла спать, оставив квартиру открытой. Проходящий мимо в сильном опьянении барнаулец зашел внутрь, присел на диван, разбудил ребенка и попросил денег на выпивку. Услышав отказ, он ушел.

В этот момент перепуганная девочка уже звонила маме. Ее отчим, встретив незваного гостя в подъезде, попытался выяснить причину вторжения, но тот достал нож, стал размахивать им и пригрозил расправой.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

До этого фигурант получил условный срок за ранее совершенное тяжкое преступление, которое было отменено. В итоге мировой судья назначил ему наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее грабитель вломился в чужую квартиру, чтобы приготовить пасту.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!