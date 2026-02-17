Барнаулец проник в незапертую квартиру и потребовал у ребенка деньги на выпивку

В Барнауле пьяный мужчина незаконно проник в квартиру, где спал ребенок, и получил более трех лет колонии. Об этом сообщило Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Родители, уходя из дома, попросили дочь запереть дверь, но девочка не услышала просьбу, легла спать, оставив квартиру открытой. Проходящий мимо в сильном опьянении барнаулец зашел внутрь, присел на диван, разбудил ребенка и попросил денег на выпивку. Услышав отказ, он ушел.

В этот момент перепуганная девочка уже звонила маме. Ее отчим, встретив незваного гостя в подъезде, попытался выяснить причину вторжения, но тот достал нож, стал размахивать им и пригрозил расправой.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

До этого фигурант получил условный срок за ранее совершенное тяжкое преступление, которое было отменено. В итоге мировой судья назначил ему наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее грабитель вломился в чужую квартиру, чтобы приготовить пасту.