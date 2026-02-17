Размер шрифта
Иран готов закрыть Ормузский пролив

Командующий КСИР Тангсири: Иран готов закрыть Ормузский пролив
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Иран готов закрыть Ормузский пролив в случае необходимости в самые кратчайшие сроки. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири, передает IRIB.

«Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в самые кратчайшие сроки», — сказал он.

По данным газеты The Wall Street Journal, США рассматривают возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы заставить Тегеран заключить соглашение по иранской ядерной программе.

7 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Министр отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, и это вопрос, касающийся обороны страны.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.
 
