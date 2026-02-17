Размер шрифта
Общество

В Севастополе школьница сломала позвоночник, выполнив кувырок на физкультуре

Mash: в Севастополе второклассница сломала позвоночник на физкультуре
Девочка из Севастополя попала в больницу после урока физкультуры в школе. Об этом сообщает «Mash на волне» со ссылкой на мать пострадавшей второклассницы.

Как рассказала женщина, ее дочь пришла на урок после болезни, поэтому не умела делать кувырки. Несмотря на это, учитель потребовал, чтобы ребенок выполнил упражнение. По словам родительницы, когда девочка делала кувырок, педагог находился в другом конце зала и «копошился в телефоне».

В результате школьница получила компрессионный перелом позвоночника.

«Несколько месяцев ребенок не мог ходить, сейчас носит корсет», – сообщается в публикации.

Педагог вину не признал, но уволился. Изначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако позже его закрыли. Родители полагают, что в произошедшем виновата школа, администрация не извинилась и не признала вину.

В беседе с журналистами директор якобы отказалась комментировать ситуацию.

Ранее в Иркутской области ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы.
 
