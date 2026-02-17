Размер шрифта
В Германии сказали нелицеприятную вещь про будущее Европы

BZ: Мюнхен показал, что Европа осталась на обочине мировой политики
Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Международная конференция по безопасности в Мюнхене продемонстрировала, что Европа все больше теряет позиции на внешнеполитической арене, в то время как Россия формирует новый мировой порядок. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Автор статьи отмечает, что обсуждаемое в Мюнхене было не чем иным, «как похоронами мирового порядка».

Однако в то время как Китайская Народная Республика, США и Российская Федерация вступают в новую эру с четкими представлениями, «Европа стоит на обочине как обиженный зритель, неспособный понять, что караван давно ушел», говорится в статье.

В публикации также высказывается мнение, что планы западных лидеров по изоляции российского государства потерпели крах и лишь помогли РФ укрепить свои позиции на Востоке.

Мюнхенская конференция проходила в период с 13 по 15 февраля.

Ранее на Западе спрогнозировали новые кризисы в отношениях ЕС и США.
 
