Жена Большунова об инциденте с участием ее мужа и лыжником Бакуровым: цирк не хочу обсуждать

Жена Большунова: посмеялись вместе над актёрским мастерством лыжника Бакурова
Sergey Elagin/Global Look Press

Анна Большунова, жена трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, отреагировала на инцидент, который произошел между ее мужем и лыжником Александром Бакуровым на Кубке России, заявив, что не хочет обсудать цирк, передает РИА Новости.

«Этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк да и только. Мы посмеялись вместе над этим актёрским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют», — сказала Анна.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Большунова подрезали во время одной из гонок Кубка России.
 
