В ЦБ назвали сроки завершения роста цен в России

Разовые факторы роста инфляции, зафиксированные в начале года, будут вскоре исчерпаны. Такое мнение высказал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Представитель ЦБ объяснил всплеск инфляции в январе повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Он выразил надежду, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен должны начать замедляться.

«Разовые факторы разгона инфляции не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий», — сказал Заботкин.

Он добавил, что ЦБ ожидает возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года. Согласно прогнозам экспертов, в следующем году средняя ключевая ставка будет держаться в диапазоне 8-9%, что чуть выше нейтрального диапазона в 7,5-8,5%.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. Она отметила, что годовая инфляция в стране сейчас находится немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии погоды на инфляцию.