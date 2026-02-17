Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В ЦБ назвали сроки завершения роста цен в России

Замглавы ЦБ Заботкин: разовые факторы роста инфляции быстро исчерпают себя
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Разовые факторы роста инфляции, зафиксированные в начале года, будут вскоре исчерпаны. Такое мнение высказал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Представитель ЦБ объяснил всплеск инфляции в январе повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Он выразил надежду, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен должны начать замедляться.

«Разовые факторы разгона инфляции не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий», — сказал Заботкин.

Он добавил, что ЦБ ожидает возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года. Согласно прогнозам экспертов, в следующем году средняя ключевая ставка будет держаться в диапазоне 8-9%, что чуть выше нейтрального диапазона в 7,5-8,5%.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. Она отметила, что годовая инфляция в стране сейчас находится немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии погоды на инфляцию.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!