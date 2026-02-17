Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В России призвали конфисковать частные эстонские активы в ответ Таллину

Политолог Блохин: России стоит бескомпромиссно изымать частные эстонские активы
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

России стоит начать конфисковывать частные эстонские активы на своей территории в качестве ответа на соответствующие намерения со стороны Таллина. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Давно мы должны так действовать (конфисковывать эстонские частные активы в России. — «Газета.Ru») <...> Я думаю, что нужно отвечать жестко, бескомпромиссно, чтобы в следующий раз призадумывались, стоит ли подобные трюки проворачивать с Россией», — подчеркнул он.

17 февраля эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что власти Эстонии готовятся конфисковать частные российские активы.

Он пояснил, что Таллин заморозил их. Сейчас Эстония вместе с Украиной разрабатывает механизм по использованию замороженных российских активов на нужды Киева. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а РФ откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм будут использованы замороженные российские активы.

Ранее Набиуллина сделала заявление об ответных мерах на конфискацию активов РФ.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!