В России призвали конфисковать частные эстонские активы в ответ Таллину

России стоит начать конфисковывать частные эстонские активы на своей территории в качестве ответа на соответствующие намерения со стороны Таллина. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Давно мы должны так действовать (конфисковывать эстонские частные активы в России. — «Газета.Ru») <...> Я думаю, что нужно отвечать жестко, бескомпромиссно, чтобы в следующий раз призадумывались, стоит ли подобные трюки проворачивать с Россией», — подчеркнул он.

17 февраля эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что власти Эстонии готовятся конфисковать частные российские активы.

Он пояснил, что Таллин заморозил их. Сейчас Эстония вместе с Украиной разрабатывает механизм по использованию замороженных российских активов на нужды Киева. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а РФ откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм будут использованы замороженные российские активы.

Ранее Набиуллина сделала заявление об ответных мерах на конфискацию активов РФ.