Медведев рассказал, за что сегодня сражаются российские военные

Медведев: российские военные сегодня сражаются за суверенитет страны
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления перед выпускниками курса «Основы российской государственности», что российские военные сегодня сражаются за суверенитет страны, независимость внешнего курса и самостоятельность во внутренней политике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы. Именно за такой суверенитет сегодня и сражаются наши военнослужащие», — поделился Медведев.

11 февраля Медведев на встрече с экспертной группой по подготовке Народной программы «Единой России» рассказал, что специальная военная операция (СВО) помогла понять России, кто друг и на кого можно рассчитывать.

Медведев добавил, что сейчас наступила «точка истины», когда следует переосмыслить набор связей, существовавший со времен царской империи.

В ходе встречи Медведев также заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Политик подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

Ранее Медведев объяснил, почему нельзя сравнивать СВО на Украине с операцией США в Венесуэле.
 
