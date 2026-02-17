Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления перед выпускниками курса «Основы российской государственности», что российские военные сегодня сражаются за суверенитет страны, независимость внешнего курса и самостоятельность во внутренней политике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы. Именно за такой суверенитет сегодня и сражаются наши военнослужащие», — поделился Медведев.

11 февраля Медведев на встрече с экспертной группой по подготовке Народной программы «Единой России» рассказал, что специальная военная операция (СВО) помогла понять России, кто друг и на кого можно рассчитывать.

Медведев добавил, что сейчас наступила «точка истины», когда следует переосмыслить набор связей, существовавший со времен царской империи.

В ходе встречи Медведев также заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Политик подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

