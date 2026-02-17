Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт указала на символическое значение Женевы, как площадки для переговоров

Политолог Войко: для переговоров по Украине Женева выбрана неслучайно
Murad Sezer/Reuters

Приезд российской делегации в Женеву для участия в третьем раунде переговоров может рассматриваться как сигнал, адресованный в том числе европейским странам. Москва демонстрирует готовность вести диалог на их территории, несмотря на напряженный политический фон. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала политолог Евгения Войко.

«Это может быть и сигнал тем, кто считает, что России, в принципе, не место в Европе. Российская делегация показывает, что готова приезжать и в Европу тоже, а значит, вся угроза исходит не с российской стороны, и оснований для продолжения антироссийской риторики нет», — сказала эксперт.

Она также отметила, что состав российской делегации на переговорах в Швейцарии можно охарактеризовать как политический. По ее словам, на третьем раунде будут обсуждаться чувствительные вопросы, касающиеся территорий, санкционной повестки и других аспектов урегулирования конфликта на Украине.

Встреча в Женеве пройдет 17–18 февраля. В ней будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернулся помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа на этот раз расширена до 20 человек.

Ранее Трамп обозначил позицию США перед переговорами в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!