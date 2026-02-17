Эксперт указала на символическое значение Женевы, как площадки для переговоров

Приезд российской делегации в Женеву для участия в третьем раунде переговоров может рассматриваться как сигнал, адресованный в том числе европейским странам. Москва демонстрирует готовность вести диалог на их территории, несмотря на напряженный политический фон. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала политолог Евгения Войко.

«Это может быть и сигнал тем, кто считает, что России, в принципе, не место в Европе. Российская делегация показывает, что готова приезжать и в Европу тоже, а значит, вся угроза исходит не с российской стороны, и оснований для продолжения антироссийской риторики нет», — сказала эксперт.

Она также отметила, что состав российской делегации на переговорах в Швейцарии можно охарактеризовать как политический. По ее словам, на третьем раунде будут обсуждаться чувствительные вопросы, касающиеся территорий, санкционной повестки и других аспектов урегулирования конфликта на Украине.

Встреча в Женеве пройдет 17–18 февраля. В ней будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернулся помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа на этот раз расширена до 20 человек.

