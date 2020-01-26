Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская заявила, что считает «недостаточным наказанием» возможную отставку Игнатьева после скандала вокруг действий главы Чувашии во время вручения сотрудникам МЧС ключей от новых служебных машин.

«Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах», — написала Поклонская.

Депутат предположила, что по результатам проверки у главы Чувашии может быть обнаружено имущество, которое «сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора».

Ранее в сеть выложили видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.

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