Экс-президент Латвии потребовал не притеснять русский язык в стране
Бывший латвийский президент Андрис Берзиньш считает, что нельзя притеснять язык, на котором в Латвии говорят больше, чем на немецком. Об этом он сказал в интервью Neatkarīgā Rīta.
Экс-лидер выступил за свободу использования языков в республике. Он отметил, что в других странах не борются с языками, поэтому и Латвии нужно принять латышский, русский, немецкий, английский языки и использовать их.
«По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — признался он.
Берзиньш констатировал, что в настоящее время школьники в стране знают английский язык лучше латышского.
«Латвия находится посередине между великой Россией и довольно большой Германией. Латыши могут легко выучить оба языка... и стать богаче», — предложил Берзиньш.
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