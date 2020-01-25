Экс-президент Латвии потребовал не притеснять русский язык в стране

Бывший латвийский президент Андрис Берзиньш считает, что нельзя притеснять язык, на котором в Латвии говорят больше, чем на немецком. Об этом он сказал в интервью Neatkarīgā Rīta.

Экс-лидер выступил за свободу использования языков в республике. Он отметил, что в других странах не борются с языками, поэтому и Латвии нужно принять латышский, русский, немецкий, английский языки и использовать их.

«По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — признался он.

Берзиньш констатировал, что в настоящее время школьники в стране знают английский язык лучше латышского.

«Латвия находится посередине между великой Россией и довольно большой Германией. Латыши могут легко выучить оба языка... и стать богаче», — предложил Берзиньш.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Латвии предложили ввести плату за разговоры на русском языке

— Жители Латвии возмутились из-за русского языка