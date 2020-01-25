Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и Украине, сообщает радиостанция NPR.
Помпео заявил, что он давал согласие только на обсуждение вопросов, которые касаются Ирана. Неожиданные вопросы Келли на другие темы он воспринял критически.
В частности, после эфира он пригласил ведущую и выругался. Келли утверждает, что госсекретарь требовал, чтобы она нашла Украину на карте и спросил, считает ли она, что американцев волнует Украина.
«Я указала, где находится Украина. Он убрал карту», — добавила она.
Госдеп США отказался комментировать этот инцидент.
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