Помпео устроит дипломатический тур по странам постсоветского пространства

Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля будет наносить визиты в Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, где у него запланированы встречи с главами этих государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Как стало известно, сначала Помпео 29 января прибудет Лондон, где встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Соединенного Королевства Домиником Раабом.

Отмечается, что уже 30 января госсекретарь он прилетит в Киев. Там у него пройдет встреча с президентом Укрианы Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть «поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также 1 февраля Помпео нанесет визит в Минск, где пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.

Как уточняется, целью визита является стремление «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси», а также подтвердить намерение Вашингтона нормализовать двусторонние отношения с Минском.

После этого он отправится в Нур-Султан, а затем в Ташкент.