В Кремле рассказали о роли россиян в вопросе поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты голосования россиян об изменениях в Конституцию будут иметь определяющее значение, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что процедура голосования является не просто формальностью. Голоса россиян за или против имеют очень большое значение.

По словам представителя Кремля, если люди не посчитают нужным введение поправок, то так и будет.

Песков пояснил, что в данный момент обдумываются порядок и сроки проведения всеобщего голосования, их уточнят позже.

Российский президент Владимир Путин во ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

Соответствующий законопроект о поправке в Конституцию вчера прошел первое чтение Госдумы.