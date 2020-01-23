В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

В Организации Объединенных Наций (ООН) положительно оценили предложение российского президента Владимира Путина провести саммит среди постоянных членов Совета Безопасности. Об этом сказал зам официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, в ООН рады общению стран, которые являются членами организации.

«Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», — добавил Хак.

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Он добавил, что пять государств, которые состоят в СБ ООН несут «особую ответственность за сохранение цивилизации».

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