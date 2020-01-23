Путин назвал долгом политиков защищать доброе имя героев ВОВ

Российский президент Владимир Путин заявил, что современные и будущие политики страны должны всеми силами защищать героев Второй мировой войны и историческую правду, передает РИА «Новости».

Лидер РФ прибыл 23 января в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Говоря о Холокосте, Путин отметил, что нужно вынести урок из произошедшего и не допускать, чтобы наследие становилось объектом политической сиюминутной конъюнктуры.

«Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул президент России.

Он призвал будущих политиков, государственных и общественных деятелей защищать имя живых и павших героев войны, а также мирных жителей, погибших от рук нацистов. По его мнению, для этого нужно задействовать все возможности: информационные, политические, культурные, авторитет и влияние.

«Уверен, что все, кто присутствует здесь... готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость», — заключил Путин.

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