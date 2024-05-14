Россиян предостерегли от употребления витаминных добавок без назначения врача

Принимать витаминные добавки имеет смысл только определенным категориям людей и только при назначении врача. В противном случае, это может быть не только бесполезно, но и опасно, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по питанию «СМ-Клиника» Дарья Губарева.

Она отметила, что заболевания, связанные с дефицитом витаминов, в настоящее время редки, и, как правило, не встречаются в России, где широко доступны разные продукты питания.

«Разнообразное и сбалансированное питание, включающее все группы продуктов (достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, источников белка, полезных жиров), а также соблюдение правильных пропорций основных пищевых групп, способно обеспечить поступление всех необходимых витаминов и минералов в достаточном количестве, за исключением витамина D», — рассказала Губарева.

По ее словам, наравне с обычным стилем питания, сбалансированные веганские и вегетарианские стили также могут обеспечить поступление большинства необходимых питательных веществ, за исключением некоторых, если речь идет о веганской диете.

«Кроме того, необходимо понимать, что витаминные добавки не заменяют здоровое питание, так как цельные продукты содержат множество различных компонентов, включая клетчатку, необходимую для поддержания здоровья кишечника», — добавила специалист.

По ее словам, существуют отдельные категории людей, которым может потребоваться дополнительный прием препаратов, содержащих витамины, например, беременные женщины, дети до трех лет, веганы, пациенты, имеющие болезни, сопровождающиеся нарушением всасывания питательных веществ в желудочно-кишечном тракте.

«Однако любые витаминные препараты может назначать только врач после проведения осмотра и подбора необходимой безопасной дозы с учетом всех особенностей пациента. Следует помнить, что при определенных ситуациях витаминные добавки могут быть опасны, именно поэтому не следует начинать прием витаминов самостоятельно, любой витаминный препарат должен быть назначен врачом, и только после осмотра пациента», — предупредила эндокринолог.

В заключение она отметила, что в России с профилактической целью рекомендован только прием витамина D, однако его дозу также индивидуально подбирает врач после осмотра, либо, при необходимости, после проведения дополнительного обследования.

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