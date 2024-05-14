В Белом доме предрекли, чем обернется запрет на импорт урана

В Белом доме сочли, что запрет на импорт урана из России позволит США устранить зависимость в сфере мирной ядерной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Селивана.

Он отметил, что подписанный президентом страны Джо Байденом закон «укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны». Этого, по мнению Салливана, удастся достичь за счет снижения, а в конечном счете — устранения зависимости от РФ в сфере «мирной ядерной энергетики». По его словам, выделение одобренных Конгрессом США по запросу Байдена $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.

10 мая крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что попросит разрешить ей продолжить покупать обогащенный уран из России. 30 апреля США ввели запрет на поставки этого вида топлива из РФ, он вступил в силу через 90 дней.

Ранее в США заверили, что смогут заменить уран из России.