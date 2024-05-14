В Турции выпал «российский» снег

В результате воздействия циклона, пришедшего из Российской Федерации, снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции, сообщает РИА Новости.

Генеральный департамент метеорологии Турции предупредил о «желтом» уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Этот циклон, пришедший из РФ, вызвал резкое понижение температуры и сопровождался ливнями и сильным ветром во многих регионах.

Снег начал выпадать в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах соседней провинции Болу, где как минимум в десяти деревнях образовался пятисантиметровый слой снега. В ночь на вторник также ожидается снегопад в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.

В центре Санкт-Петербурга днем 7 мая пошел мокрый снег. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на читателей, которые прислали фотографию непогоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая. Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.