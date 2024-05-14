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Ветеран военно-морского флота из Херсонской области 30 лет ждал прихода России

В Херсонской области ветеран ВМФ 30 лет ждал прихода России

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РИА «Новости»

Проживающий в Херсонской области ветеран военно-морского флота (ВМФ) СССР Юрий Бульбах рассказал, что в течение 30 лет ждал прихода России. Об этом сообщает РИА Новости.

Бульбах, служивший на Украине, после распада СССР отказался принимать присягу Киеву, так как присягать можно только один раз. Ветеран сказал, что все эти годы, не боясь преследования со стороны украинских властей, каждый год на праздники поднимал советский военно-морской флаг.

Супруга Бульбаха Екатерина рассказала, что ветеран называл распад СССР временным явлением и все время ждал возвращения России.

Сотрудники Росгвардии поздравили Бульбаха с Днем Черноморского флота и вручили ему и его внукам подарки и георгиевские ленточки.

До этого сообщалось, что российские войска вошли на северную окраину находящегося в Харьковской области города Волчанск.

13 мая член батальона ГУР Украины рассказал в плену о семье в Краснодаре.

Ранее власти Харькова признали продвижение ВС РФ.

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