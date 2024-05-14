В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Находящихся дома глава региона призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении Губернатора.

Вечером 13 мая Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов.

Днем в понедельник министерство обороны РФ сообщало, что российские военные сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Обстрелы и атаки беспилотников Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.