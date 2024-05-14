В США предрекли, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни

Израиль собрал достаточное количество солдат в окрестностях города Рафах. Наземную операцию планируют начать в ближайшие дни, передает телеканал CNN.

Но американские чиновники признались в интервью телеканалу в своей неуверенности, что еврейское государство приняло окончательное решение насчет этого шага, так как это станет «прямым вызовом» Байдену.

По мнению одного из источников, Израиль еще не провел необходимую подготовку к наземной операции в Рафахе. В частности — нет инфраструктуры, связанной с продовольствием и гигиеной. В публикации напомнили, что, если Израиль начнет вторжение в Рафах, он фактически пойдет против предупреждений американских властей, которые они делали последние месяцы.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.