Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предрекли, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни

CNN: Израиль подготовил войска и может начать операцию в Рафахе в ближайшие дни

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Израиль собрал достаточное количество солдат в окрестностях города Рафах. Наземную операцию планируют начать в ближайшие дни, передает телеканал CNN.

Но американские чиновники признались в интервью телеканалу в своей неуверенности, что еврейское государство приняло окончательное решение насчет этого шага, так как это станет «прямым вызовом» Байдену.

По мнению одного из источников, Израиль еще не провел необходимую подготовку к наземной операции в Рафахе. В частности — нет инфраструктуры, связанной с продовольствием и гигиеной. В публикации напомнили, что, если Израиль начнет вторжение в Рафах, он фактически пойдет против предупреждений американских властей, которые они делали последние месяцы.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами