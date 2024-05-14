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Запрет США на импорт урана из РФ назвали новым потрясением в мировой экономике

Антонов: запрет США на импорт урана из РФ ведет к потрясениям в экономике

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MFA Russia/Global Look Press

Запрет США на импорт урана из России ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

«Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что, не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. По мнению Антонова, финансовые потери для США будут «куда больше, чем для России». Посол обратил внимание, что «местным стратегам главное» — навредить РФ.

Дипломат добавил, что российская экономика готова к любым вызовам, поставить отечественные компании на колени не получится.

До этого в Белом доме предрекли, чем обернется запрет на импорт урана. Как сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, подписанный президентом страны Джо Байденом закон «укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны».

Ранее в США заверили, что смогут заменить уран из России.

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