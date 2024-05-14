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Конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Конгресс США намерен получить от Остина доклад о ядерном взрыве в космосе

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US Department of Defense

Нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год утверждается, что профильный комитет палаты представителей обеспокоен недавними сообщениями о новом российском оружии. Это оружие якобы будет размещено в космосе и с помощью ядерного взрыва сможет уничтожить американские орбитальные спутники.

В связи с этим министру обороны США в координации с Национальным управлением ядерной безопасности необходимо не позднее 28 февраля следующего года предоставить доклад о возможных последствиях детонации ядерного оружия в космическом пространстве.

До этого министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить распространять ложные заявления о действиях Пекина и наращивать вооружение Вашингтона в космосе.

Ранее в США отвергли идею об управлении ИИ ядерным оружием.

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