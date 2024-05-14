В российских регионах исчез важный препарат для онкобольных

С прилавков аптек в порядка 50 российских регионов пропал медикамент «Эндоксан», который используется при лечении онкологических заболеваний. Об этом пишут «Известия».

«Пациенты с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом циклофосфамид», отметили в материале.

Издание уточняет, что в 19 регионах «Эндоксан» есть в небольшом количестве в виде порошка. Это лекарство в форме таблеток выпускает только американская фармкомпания Baxter под торговым наименованием «Эндоксанблеток».

В начале апреля из российских аптек пропал другой онкологический препарат — уромитексан. В Росздравнадзоре сообщили, что в октябре прошлого года производитель этого лекарства оповестил, что будет отправлять в Россию только произведенную продукцию в соответствии с ранее полученными заказами.

Ранее были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.