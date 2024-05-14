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Байден подписал указ о запрете на импорт урана из РФ

Белый дом: Байден подписал указ о запрете на импорт российского урана

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Antonio Batinic/Shutterstock.com

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз урана из России в Соединенные Штаты. Эту информацию сообщила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Согласно документу, подписанному в понедельник, в США запрещается импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями.

30 апреля Сенат Конгресса США принял законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Однако в случаях крайней необходимости, когда нет альтернативных источников урана для обеспечения работы реакторов в США или если такие закупки соответствуют национальным интересам, закон позволяет продолжать импорт до января 2028 года.

Также документ обязывает Минэнерго искать и представлять Конгрессу альтернативы для замещения поставок урана из России.

США считают, что запрет на импорт урана из России поможет стране избавиться от зависимости от России в области мирной ядерной энергетики. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Подписанный президентом Байденом закон, по его словам, укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны путем сокращения и, в конечном итоге, устранения зависимости от России в сфере мирной ядерной энергетики.

Выделение $2,72 млрд, одобренное Конгрессом по запросу Байдена, позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.ъ

Ранее СМИ написали, что запрет на поставки урана из России в США ударил по индейцам.

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