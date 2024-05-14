Бросивший бутылку в президента Аргентины мужчина получил срок

Суд приговорил к 3,5 года тюрьмы Гастона Меркансини, который бросил бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея в день его инаугурации. Об этом написала газета La Nacion.

Меркансини предъявили обвинения в «покушении на нанесение легкого вреда здоровью» президенту и его сестре Карине Милей. Они и охранник находились рядом. Фигурант по этому делу получил 1,5 года тюрьмы. Но срок увеличили до 3,5 года из-за прошлого условного приговора. До этого мужчину признали виновным в нападении на мать его детей.

Осужденный бросил стеклянную бутылку в Милея 10 декабря в момент, когда президент следовал в кабриолете от конгресса к зданию правительства. Бутылка попала в одного из сотрудников службы безопасности.

В начале мая аргентинского лидера обвинили в выдумывании собственной биографии. Так, в досье Милея, опубликованном в крупнейшем книжном магазине Испании Casa del Libro («Книжный дом». — прим. ред.), говорится, что президент Аргентины имеет ученую степень по экономике, а также об учебе в Университете Буэнос-Айреса, что не соответствует действительности.

Ранее Аргентина сочла клеветой слова министра о влиявших на Милея веществах.