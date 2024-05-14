В России растет популярность узких специалистов в телемедицине

Востребованность телемедицинских консультаций с узкопрофильными специалистами существенно возросла за последний год. Об этом свидетельствует анализ данных онлайн-записей пациентов и обезличенных обобщенных телемедицинских консультаций, которые провели «АльфаСтрахование» и медтехкомпания «Доктор Рядом». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Кратный рост (в восемь раз) фиксируется к дерматовенерологам и ряду детских специалистов. Также существенно увеличилось количество обращений к офтальмологам и урологам (более чем в два раза), гастроэнтерологам (почти в два раза). На 50% за год выросла популярность гинекологов и иммунологов, на треть больше стало обращений к эндокринологам и дерматологам.

Большинство случаев использования телемедицины пришлось на ноябрь, а меньше всего онлайн-консультаций было проведено в феврале прошлого года.

В целом популярность удаленного консультирования врачей выросла на 13%.

«Полученные выводы отражают актуальные тренды в здравоохранении — растет спрос на телемедицину, а структура обращений к врачам меняется. Телемедицина в пандемию оказалась необходимостью. Сейчас дистанционная консультация — это привычный, удобный и эффективный способ взаимодействия с нужным врачом. Рост цифровизации медицинских услуг и более внимательное отношение к своему здоровью после пандемии стали причиной увеличения числа обращений к врачам узких специальностей», — прокомментировал коммерческий директор «Доктор Рядом» Александр Комов.

Ранее выяснилось, что большинство россиян сильно тревожатся о своем здоровье.