Вице-мэр Новосибирска заявила о своем уходе

Заместитель мэра Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова решила покинуть свою должность после десяти лет работы в городской администрации. Об этом она объявила в своем Telegram-канале.

«Приняла сложное решение завершить свою деятельность в мэрии Новосибирска. Говорить о наших достижениях за 10 лет, вероятно, не имеет смысла. Лучше всего оценят горожане», — написала она.

Терешкова отметила, что за время ее работы было построено собственное здание для театра Афанасьева, который более 30 лет не имел собственного помещения. Под ее руководством начались работы по реконструкции музея «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».

«Мы преобразовали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, а также установили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. Площадь благоустроенных парков и скверов увеличилась в 40 раз! Простите за прямоту, но объемы благоустройства, которые мы достигли, невозможно было представить десять лет назад», — добавила Терешкова.

Она стала начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в мае 2014 года, присоединившись к городской администрации при мэре Анатолии Локоте (КПРФ). Локоть, дважды избранный на пост градоначальника, покинул свою должность в декабре прошлого года из-за новой работы.

В апреле 2024 года новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев, бывший вице-губернатор Новосибирской области, который был избран впервые на конкурсной основе.

Ранее политолог назвал неслучайными выдвижения губернаторов на должности в новом правительстве.