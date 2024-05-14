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Посол России в США заявил о бесполезности санкционной политики Вашингтона

Посол Антонов: санкционная политика США не приносит нужных результатов

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкционная политика администрации США не приносит нужных результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

По словам Антонова, жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Он подчеркнул, что «поставить на колени отечественные профильные компании не получится».

«Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах — так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам», — сказал дипломат.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз урана из России в Соединенные Штаты.

До этого агентство Вloomberg выпустило материал, в котором говорится, что Россия сумела приспособиться к более сложным процессам оплаты и логистике. Аналитики подчеркнули, что ни рестрикции, ни жесткие денежно-кредитные условия не способствовали замедлению российской экономики.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что рост нефтегазовых доходов бюджета России связан с тем, что Запад не вводит реальные санкции в отношении отрасли, а только «делает вид».

Ранее Испания увеличила закупки российского газа вопреки санкциям.

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