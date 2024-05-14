В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в ночь на 14 мая в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены включились в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

За несколько часов до этого тревогу объявили в трех регионах Украины. Таким образом, вой сирен был слышен в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Днем 13 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.