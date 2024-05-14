Зеленский заявил, что Харьковская область стала одним из наиболее горячих направлений

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложившуюся в Харьковской области ситуацию одной из самых горячих в зоне боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

Зеленский заявил, что выслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны страны Рустема Умерова о ситуации на всех самых горячих направлениях. Одним из таких направлений сейчас является Харьковское. Зеленский отметил, что Харьковское направление сейчас усиленно.

Президент Украины также подчеркнул, что отвечающий за оборону Харьковской области генерал Михаил Драпатый командует войсками непосредственно на месте.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Сергея Лупанчука уволили с должности командующего сил специальных операций ВСУ из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на Тендровской косе.

Ранее Зеленский назвал Бога союзником Украины.