Макрон заявил о необходимости изменить нынешнюю европейскую бизнес-модель

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы из-за невозможности получать дешевые российские энергоресурсы придется изменить свою бизнес-модель. Об этом, ссылаясь на выступление Макрона на деловой конференции Choose France в Версале, сообщает РИА Новости.

По словам главы Франции, экономическая ситуация в Европе по сравнению с Китаем и США не выглядит благополучной. Макрон подчеркнул, что европейский бизнес строился на дешевой российской энергии, прекрасном китайском рынке для экспорта и организации производства в Европе под геополитическим зонтиком Вашингтона. Сейчас эти «столпы европейской модели» перестают существовать. Поэтому европейскую бизнес-модель следует менять, а Европе следует стать конкурентоспособной в новом ускоряющемся мире.

Макрон заявил о необходимости производить европейскую энергию, которая будет основана на атомной энергетике и возобновляемых источниках.

До этого Макрон сказал, что Европа не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя, она находится в опасности.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит удар по доходам России от экспорта СПГ.