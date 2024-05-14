На майских россияне предпочли шашлыкам здоровый сон, работу и спорт

Россияне не слишком часто выезжали на шашлыки или пикник на майских праздниках, это показал опрос, проведенный аналитиками ИЖК СОЮЗ (Группа Родина). С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Почти 37% высыпались и проводили время дома, 15% — спокойно работали в пустом офисе без коллег и начальства, чуть более 13% — занимались спортом.

Наиболее популярные ответы показывают изменения в предпочтениях россиян. Любители традиционных майских шашлыков остались в меньшинстве — лишь 10% опрошенных выбрали эту форму досуга. Около 13% респондентов уезжали на дачу, а 12% — отправились на майских в путешествие.

По данным опроса, одной из основных проблем на этих майских, помимо беспрецедентно холодной погоды, стало отсутствие достаточного количества специальной инфраструктуры для пикников. Среди главных проблем, при организации пикника на природе опрошенные назвали мусор от предыдущих пикников (32%), насекомых и животных (20%), необорудованные территории (19%). К лесным природным зонам снижает интерес необходимость долгой дальней дороги (12%), кроме того, россиян смущает в таком времяпрепровождении шум от других групп людей (9%) и запрет на использование огня (8%). Возрастает потребность в оборудованных и комфортабельных местах в черте города или даже в пределах района, до которых не надо добираться часами.

По итогам опроса эксперты сформировали топ инфраструктуры, которой более всего не хватает россиянам на пикнике. На первом месте идут не оборудованные мангалы для приготовления мяса (все необходимое россияне готовы принести с собой), а места для активного отдыха поблизости (28%). На втором месте по популярности — зеленые зоны, парк или лес (18%), третье место у специальных оборудованных площадок для шашлыка и пикника в черте города (17%). Далее идут шашлычные зоны в пригородах (14%), зеленые лужайки для пикника без огня (13%) и оборудованные барбекю-площадки в собственном ЖК (10%).

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