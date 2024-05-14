Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Пентагон отказался давать комментарии по поводу воскресного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который привел к трагедии с обрушением жилого дома. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — сообщили в американском военном ведомстве.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.