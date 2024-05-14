В США заявили о смене риторики Украины относительно успехов России

В последние 72 часа украинские военные начали говорить о тактических успехах России. Об этом сообщает CNN.

В материале телекомпании отмечается, что в риторике Киева начали появляться фразы «продолжаются оборонительные бои» и «значительное ухудшение». CNN обращает внимание, что подобные заявления отражают тяжелое положение дел, в котором оказалась Украина. По ее утверждениям, «Россия не просто медленно наступает в одном месте, а похоже, наступает в четырех, то есть по всей линии фронта».

Согласно материалу CNN, наибольшую тревогу вызывает граница в районе Харькова, где российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов, а ее «продвижение является самым быстрым» с первых дней спецоперации.

13 мая начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич заявил, что в Харьковскую область были направлены резервные силы украинской армии на фоне того, что Вооруженные силы РФ значительно продвинулись на Харьковском направлении.

12 мая командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что российская армия начала окружать Волчанск и в городе уже начались бои. При этом глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили, комментируя ситуацию изданию «Общественное», заявил, что город находится под контролем ВСУ.

Ранее обозреватель американского издания Forbes заявил, что наступление российских войск под Харьковом может быть ловушкой для ВСУ.