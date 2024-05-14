Назначен новый главный раввин Москвы

Новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) стал Йосеф Каменецкий, который переехал из Израиля, но ранее уже работал в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

Перед этим Йосеф Каменецкий был активен в духовной жизни общины и имел опыт работы в столице.

Главный раввин России Берл Лазар встретился с представителями общины перед своим 60-летием в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». В прошлом году бывший главный раввин Москвы по версии МЕРО, Пинхас Гольдшмидт, был включен в реестр иностранных агентов.

Прибытие нового раввина в Москву отмечено как важное событие, направленное на укрепление духовной жизни общины и изучение Торы.

Ранее Гольдшмидт покинул должность главного раввина Москвы по истечении контракта и выразил свою позицию относительно событий на Украине, что привело к его включению в реестр иностранных агентов.

Ранее в Варшаве неизвестные попытались поджечь синагогу.