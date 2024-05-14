Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначен новый главный раввин Москвы

Прибывший из Израиля Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы

close
100%
Shutterstock

Новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) стал Йосеф Каменецкий, который переехал из Израиля, но ранее уже работал в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

Перед этим Йосеф Каменецкий был активен в духовной жизни общины и имел опыт работы в столице.

Главный раввин России Берл Лазар встретился с представителями общины перед своим 60-летием в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». В прошлом году бывший главный раввин Москвы по версии МЕРО, Пинхас Гольдшмидт, был включен в реестр иностранных агентов.

Прибытие нового раввина в Москву отмечено как важное событие, направленное на укрепление духовной жизни общины и изучение Торы.

Ранее Гольдшмидт покинул должность главного раввина Москвы по истечении контракта и выразил свою позицию относительно событий на Украине, что привело к его включению в реестр иностранных агентов.

Ранее в Варшаве неизвестные попытались поджечь синагогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами