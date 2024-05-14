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МГУ отчислил собиравшего деньги для ВСУ украинского студента

Из МГУ отчислили украинского студента, собиравшего деньги для ВСУ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украинский студент Сергей Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, отчислен из МГУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу факультета фундаментальной медицины сообщает РИА Новости.

В заявлении факультета утверждается, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. Претензий к академической успеваемости Гулько у вуза не имелось. Также не было известно, чтобы украинский студент в стенах университета публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения. Но с учетом выявленных правонарушений, которые совершил Гулько, и назначенного ему административного ареста, было принято решение о его отчислении из МГУ.

До этого сообщалось, что студента МГУ из Одессы арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

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