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В Белгороде произошли взрывы

ТАСС: множество взрывов произошло в Белгороде во время ракетной опасности

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Shutterstock

Множество взрывов были слышны в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 04:58 мск.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео.

Вечером 13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов.

Днем в понедельник министерство обороны РФ сообщало, что российские военные сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Обстрелы и атаки беспилотников Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгорода
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