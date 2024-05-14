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В Японии откроют центр для разработки военного ИИ

Nikkei: Япония планирует создать центр для разработки военного ИИ

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Akio Kon/AP

Минобороны Японии анонсировало создание исследовательского центра по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

В публикации уточнили, что новое учреждение создается по образцу американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов. Центр возьмет на себя инвестирование средств в частные технологические компании. На оценку успеха таких исследовательских проектов будет даваться три года. У компании сохраняется право не возвращать привлеченные средства в случае провала.

Военное ведомство планирует на основе ИИ разработать технологию для создания автономных транспортных средств. Кроме того, в планах Минобороны — разработка новых способов обнаружения подводных лодок, благодаря использованию субатомных частиц и электромагнитных волн.

9 мая посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что власти страны искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.

Ранее посол заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.

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