Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию России

Депутаты Государственной думы единогласно одобрили в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России, передает «Интерфакс».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение поправки состоится 11 февраля.

Он призвал комитет по госстроительству и законодательству и фракции продолжить работу над законопроектом.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен в Госдуму 20 января.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

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