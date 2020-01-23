Путин прибыл в Иерусалим на День памяти жертв Холокоста

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Израиль с визитом на День памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что президент России посетит также Вифлеем в Палестине.

По данным агентства, в аэропорту Бен-Гурион Путина встретил глава израильского МИД Исраэль Кац, поблагодарив президента России за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Кац отметил, что его мать являлась одной из узниц Освенцима и была освобождена Красной армией.

Визит Путина в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Путин должен выступить в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он также примет участие в торжественной церемонии открытия в Иерусалиме стелы «Свеча памяти» и в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников концлагеря Собибор.

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