Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства
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Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».
На встрече со студентами к российскому главе обратилась студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ, где деканом является Кудрин.
Путин поинтересовался у нее, кто является деканом факультета.
«Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей», — сказал глава государства.
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