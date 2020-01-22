Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства

Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече со студентами к российскому главе обратилась студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ, где деканом является Кудрин.

Путин поинтересовался у нее, кто является деканом факультета.

«Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей», — сказал глава государства.

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