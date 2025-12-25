Московским водителям рекомендовали на 3 дня отказаться от поездок на автомобиле

Московских водителей призвали использовать общественный транспорт до 28 декабря. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Рекомендуем до 28 декабря в течение дня, а особенно в часы разъезда, использовать городской транспорт», — сообщили в ведомстве.

Основные причины затруднений на дорогах Москвы связаны с ростом числа поездок и автомобилей, снижением общей скорости из-за погоды, а также ремонтными работами на дороге и мелкими ДТП.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил,что на севере столицы вдоль МЦД-3 появится новая дорога.

«Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», — сообщил Собянин.

По его словам, после появления новой дороги время в пути должно сократится на 14 минут.

Ранее массовое ДТП парализовало МКАД.