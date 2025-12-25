На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы

МЧС: возгорание в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве ликвидировано
Возгорание в бизнес-центре «Варшавская Плаза» на юге Москвы ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

«Открытое горение ликвидировано на площади 200 кв. метров», — говорится в сообщении спасателей.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание в бизнес-центре на Варшавском шоссе, д. 26 произошло утром 25 декабря. Очевидец запечатлел, как пламя вырывается из окна одного из помещений бизнес-центра. По сообщениям спасателей, огонь охватил с четвертого по шестой этаж. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 100 человек. Позднее сообщалось, что площадь пожара в «Варшавской Плазе» увеличилась до 300 кв. метров.

Накануне загорелся цветочный склад возле Рижского рынка в Москве. Уточнялось, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Открытое горение было ликвидировано на 180 кв. метрах.

Ранее в Ленобласти две девочки оказались в реанимации после пожара в квартире.

