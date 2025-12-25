В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве временно ограничили движение на одном участке автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская от Бульварного кольца по направлению в центр», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в 11:08 (мск) объявили о массовых перекрытиях дорог в центре Москвы.

«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной. Объезд через Садовое кольцо. На Кремлевской набережной. Объезд через Садовое кольцо. На набережной Академика Туполева. <…> На Сыромятнической набережной. Объезд через улицу Радио и Садовое кольцо», — говорится в публикации.

По данным канала, движение также ограничили на Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережной. Объехать перекрытый участок можно через улицу Радио и Садовое кольцо.

Ранее московским водителям рекомендовали на 3 дня отказаться от поездок на автомобиле.