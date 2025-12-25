Назван элемент нервной системы, от которого зависит молодость сердца

Ученые из Школы перспективных исследований Сант-Анна в Пизе установили, что правый сердечный блуждающий нерв играет ключевую роль в сохранении «молодости» сердца, защищая сердечные клетки и поддерживая их функцию независимо от частоты сердечных сокращений. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (SТМ).

Блуждающий нерв — главный проводник парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление и «экономный режим» работы органов. В сердце он помогает снижать нагрузку на кардиомиоциты и защищает ткань от преждевременного износа. Однако при торакальных операциях или трансплантации сердца правый блуждающий нерв может быть поврежден или пересечен, что нарушает вегетативный контроль и ускоряет развитие сердечной дисфункции.

В эксперименте на взрослых минипигах ученые выяснили, что раннее восстановление правого блуждающего нерва позволяет сохранить механическую работу сердца. Для этого использовали биоразлагаемый имплантируемый нервный проводник в виде манжеты из хитозана (хитина панцирей ракообразных) и полимера ε-капролактона. Он направлял рост нервных волокон и способствовал их самопроизвольной регенерации.

У животных с восстановленной иннервацией улучшались показатели сокращения сердечной мышцы, снижалась несогласованность ее расслабления, а также уменьшались признаки окислительного стресса и клеточного старения. Гистологический анализ показал частичное восстановление блуждающего нерва, возвращение парасимпатических волокон в миокард и предотвращение развития фиброза — замещения мышечной ткани соединительной.

Авторы подчеркивают, что сохранение двусторонней вагусной иннервации сердца может рассматриваться как важный фактор замедления сердечного старения. В перспективе разработанный нервный проводник может стать новым способом профилактики сердечной недостаточности у пациентов после операций на грудной клетке и кардиоторакальной трансплантации.

