На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван элемент нервной системы, от которого зависит молодость сердца

SТМ: блуждающий нерв поддерживает молодость сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Школы перспективных исследований Сант-Анна в Пизе установили, что правый сердечный блуждающий нерв играет ключевую роль в сохранении «молодости» сердца, защищая сердечные клетки и поддерживая их функцию независимо от частоты сердечных сокращений. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (SТМ).

Блуждающий нерв — главный проводник парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление и «экономный режим» работы органов. В сердце он помогает снижать нагрузку на кардиомиоциты и защищает ткань от преждевременного износа. Однако при торакальных операциях или трансплантации сердца правый блуждающий нерв может быть поврежден или пересечен, что нарушает вегетативный контроль и ускоряет развитие сердечной дисфункции.

В эксперименте на взрослых минипигах ученые выяснили, что раннее восстановление правого блуждающего нерва позволяет сохранить механическую работу сердца. Для этого использовали биоразлагаемый имплантируемый нервный проводник в виде манжеты из хитозана (хитина панцирей ракообразных) и полимера ε-капролактона. Он направлял рост нервных волокон и способствовал их самопроизвольной регенерации.

У животных с восстановленной иннервацией улучшались показатели сокращения сердечной мышцы, снижалась несогласованность ее расслабления, а также уменьшались признаки окислительного стресса и клеточного старения. Гистологический анализ показал частичное восстановление блуждающего нерва, возвращение парасимпатических волокон в миокард и предотвращение развития фиброза — замещения мышечной ткани соединительной.

Авторы подчеркивают, что сохранение двусторонней вагусной иннервации сердца может рассматриваться как важный фактор замедления сердечного старения. В перспективе разработанный нервный проводник может стать новым способом профилактики сердечной недостаточности у пациентов после операций на грудной клетке и кардиоторакальной трансплантации.

Ранее ученые создали «пластыри» для восстановления сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами