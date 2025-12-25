В России увидели британский след в произошедших в Москве взрывах

Спецслужбы Великобритании могут быть причастны к взрывам, которые произошли 24 и 22 декабря в Москве. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Киевский режим уже не в первый раз прибегает к подрывной деятельности внутри России, потому что на поле боя, в рамках конвенциональной войны у ВСУ ничего не получается. Я не исключаю, что это все курируют британцы, потому что британский след во всем этом проявляется», — сказал политолог.

Он напомнил, что еще в 2023 году британское главное аналитическое агентство «Chatham House» призывало Украину переходить в режим постоянной подрывной деятельности внутри России.

«Конечно, подобные акции мешают переговорному процессу. Я уверен, что американская сторона не воспримет подобные действия позитивно для себя, учитывая ее стремление как можно быстрее заключить мирный договор. Вашингтону придется как-то контролировать Украину и ее европейских партнеров, чтобы не сорвать переговорный процесс», — заключил Дудаков.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв на улице Елецкая, в результате которого двое сотрудников ДПС и еще один человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Несколькими днями ранее, 22 декабря, был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее в США прокомментировали атаку на генерала Сарварова.