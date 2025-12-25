На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, зачем Европе война с Россией

Политолог Безпалько: ЕС хочет списать падение уровня жизни на конфликт с РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Война с Россией нужна европейским политикам затем, чтобы списать на конфликт падение уровня жизни населения и сохранить свои мандаты. Об этом изданию «Аргументы и Факты» рассказал политолог Богдан Безпалько.

«Выход для европейских политиков один — война. Европейские политики спишут на нее падение уровня жизни и сохранят благодаря этому свои мандаты. Кроме того, масштабный конфликт можно использовать, как ни парадоксально, для перезапуска экономики», — отметил Безпалько.

По словам политолога, «Европа сама загнала себя в угол», так ее экономика начала «скатываться в кризис», причем еще «задолго до отказа от российских энергоносителей и начала конфликта на Украине». В итоге прежняя модель развития ЕС «перестала работать», отметил он.

«Они больше не могут жить за счет эмиссии евро, дешевой рабочей силы мигрантов и эксплуатации уязвимых рынков сбыта. А когда они рассорились с Россией, лишив свои компании выгодных контрактов и дешевого сырья, ситуация ухудшилась до предела», — подчеркнул политолог.

Безпалько уверен, что если Европа продолжит милитаризацию, а кризисные явления в ее экономике не исчезнут, то в 2030 году или в последующие годы ЕС сможет начать конфликт с Россией. При этом он подчеркнул, что 2026 год для войны Европы с Россией будет «слишком ранним сроком».

«Повод всегда найдется. Например, срежиссируют падение беспилотника на территории Эстонии с жертвами, обвинят Россию, и вот, пожалуйста, casus belli. Или объявят Балтику закрытым морем, заблокировав судоходство в наши порты. Вариантов множество», — уверен Безпалько.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС. Он отметил, что западные лидеры «своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку», а образ врага они создают из России, чтобы прикрыть свои ошибки.

В начале декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС готовится к возможной войне с Россией в 2030 году.

Ранее в США раскритиковали планы НАТО на случай войны с Россией.

