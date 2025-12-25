На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине взорвали автомобиль депутата

«Страна.ua»: в Черкасской области взорвали машину местного депутата Сторожука
Неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным журналистов, целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука.

«Сторожук заявил, что его авто взорвали, когда он начал движение, но он успел выпрыгнуть. Машина сгорела», — отмечается в публикации.

На фоне произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

20 октября в Киеве взорвался легковой автомобиль. Как писали СМИ, взрыв произошел около 6:00 мск. У транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло, а также была повреждена передняя часть. Информация о том, кто является владельцем машины, не поступала.

В августе в украинской столице произошел взрыв военного автомобиля. Издание «Страна.ua» сообщало, что был поврежден пикап. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один легковой автомобиль взорвался в июле в Одессе. В тот момент в салоне находился военнослужащий. При этом в полиции не стали раскрывать, пострадал мужчина или нет.

Ранее в Киеве подожгли пять автомобилей военнослужащих.

Новости Украины
